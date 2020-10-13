СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта"

Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом следственные действия на объектах автозаправочных станций "БРСМ-Нафта".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В спецслужбе подчеркнули, что обыски проводятся на основании полученных ранее определений суда и не связаны с журналистским исследованием "Bihus.info" о причастности сети "БРСМ-Нафта" к незаконному финансированию партии проживающего в Испании блогера Анатолия Шария.

Более детальную информацию относительно следственных действих в спецслужбе обещали обнародовать по окончании обысков.