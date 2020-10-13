Новини

СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта"

6 72613
СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта"
Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом следственные действия на объектах автозаправочных станций "БРСМ-Нафта".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В спецслужбе подчеркнули, что обыски проводятся на основании полученных ранее определений суда и не связаны с журналистским исследованием "Bihus.info" о причастности сети "БРСМ-Нафта" к незаконному финансированию партии проживающего в Испании блогера Анатолия Шария.

Более детальную информацию относительно следственных действих в спецслужбе обещали обнародовать по окончании обысков.

Автор: Михайло Орлюк

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Интересно, и что можно найти на заправке? Квитанции перевода денег Шарию? Или просто конкуренты заказали ету заправку которая демпингует самыми низкими ценами на бензин
  • Иван Шумейко
    Хорошо быть евреем в Украине:воруй сколько угодно-главное успеть сесть на самолет на Родину и так защитит и прикроет(заодно приютит наворованные миллиарды которые теперь будут работать на благо Израиля)
  • Фрол Медвепут #386217
    Нагадаю, що власник БРСМ-нафта - останній міністр енергетики в уряді Януковича Едуард Ставицький. Котрий після Євромайдану здриснув на історичну батьківщину - в Ізраїль, змінив ім'я і прізвище на Едуард Розенберг і нормально себе там почуває під захистом ізраїльських законів. І, звісно, підтримує Шаріка та іншу промоскальську мразоту.
    У березні 2014 https://www.pravda.com.ua/articles/2014/03/24/7020047/ Українська правда писала про результати обшуків у квартирах і маєтку Ставицького. Те, що там знайшли - вражало: майже $5 млн. готівкою, майже 50 кг золота у банківських зливках, численні коштовні годинники.
    Готівка в нерозпакованих банківських обгортках зі США:

    СБУ пришла с обысками на заправки сети "БРСМ-Нафта" - Цензор.НЕТ 6728
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини