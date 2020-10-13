Недовыполнение плана по доходам госбюджета сократилось до 10 миллиардов, – Счетная палата

План доходов общего фонда государственного бюджета за январь-сентябрь 2020 года не выполнен на 10 млрд грн, тогда как по итогам первого полугодия недовыполнение составляло 38 млрд грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя выводы о результатах анализа выполнения госбюджета по итогам трех кварталов 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"После внесения многочисленных изменений в закон о государственном бюджете-2020 план доходов в год как в целом, так и общего фонда в частности, уменьшили на 116,8 млрд грн. Согласно этим изменениям были скорректированы определенные в помесячной росписи доходов общего фонда плановые показатели. Но даже уменьшен после корректировок план доходов общего фонда на январь-сентябрь не выполнен на 10 млрд грн, или 1,5%", – отметил Пацкан.

В частности, не выполнен план поступлений от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров (на 33,5 млрд грн или 15,1%), рентной платы за пользование недрами (на 4,6 млрд грн или 20,5%), от арендной платы за пользование государственным имуществом (на 2 млрд грн, или 67,3%).

При этом поступления от государственных заимствований в общий фонд госбюджета составили 113,4 млрд грн, что на 21,8% меньше плана.

"В частности от размещения ОВГЗ получили на 45,6 млрд грн, или 16,8%, меньше плана, поступлений из внешних источников – на 67,8 млрд грн, или 27,4%", – добавил Пацкан.

Комментируя ситуацию с поступлениями от приватизации государственного имущества (1,9 млрд грн), он отметил, что эта сумма больше плана на отчетный период в 4,4 раза и плана на год в 3,8 раза.

В целом поступления общего фонда государственного бюджета меньше плана на отчетный период на 122,1 млрд грн, или 10,3%.

Как сообщалось, по данным Счетной палаты, в первом полугодии 2020 года план доходов государственного бюджета не был выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%.

В то же время план расходов госбюджета в первом полугодии не выполнен на 51 млрд грн.