Кабмин упростил получение вида на жительство для граждан Беларуси

Кабинет министров своим постановлением №933 от 9 октября упростил порядок оформления вида на жительство для определенных категорий иностранцев, в частности, граждан Беларуси.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины , передает БизнесЦензор.

Согласно внесенным изменениям, теперь иностранцы, которые являются гражданами стран с безвизовым порядком въезда в Украину и находятся в нашем государстве на законных основаниях, имеют право подать документы на оформление вида на жительство без выезда за пределы Украины в связи с изменением цели въезда.

"Особенно актуальным этот вопрос является для граждан Республики Беларусь, специалистов в области ІТ-технологий, которые только трудоустроились в Украине, и членов их семей", – пояснили в Госмиграции.

В ведомстве уточнили, что документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются как и раньше – не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания разрешенного срока пребывания.

При этом упрощенный порядок оформления вида на жительства не будет касаться граждан государства-агрессора.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Согласно указу, Кабинет министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины для граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.