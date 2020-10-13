Украина предложила Польше ввести электронные разрешения на перевозки, – Криклий

Украина предлагает польской стороне перейти на систему обмена цифровыми разрешениями на грузовые перевозки и уже в ближайшее время готова начать первые пилотные проекты.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время выступления на украинском-польском экономическом форуме в Одессе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"С прошлого года мы ввели электронную систему распределения разрешений, что убрало большинство вопросов и замечаний, которые были на рынке. Однако нам нужно сделать еще один шаг навстречу и здесь мы очень рассчитываем на поддержку польской стороны в переходе на систему обмена цифровыми разрешениями", – сказал Криклий.

"Мы будем первыми странами, которые это сделают. А это сделает невозможным бюрократию, ускорит обмен информацией и, что важно, улучшит торговые и экономические связи между нашими странами. Со своей стороны, мы готовы реализовать первые пилотные проекты уже в ближайшее время", – добавил министр.

Криклий также в очередной раз акцентировал внимание на необходимости обеспечения украинских автоперевозчиков достаточным количеством разрешений и попросил поддержки со стороны польской стороны.

Как сообщалось, бизнес-ассоциации ранее неоднократно призывали Кабинет министров поднять вопрос о проблеме нехватки разрешений на грузоперевозки в ЕС, в частности через Польшу.