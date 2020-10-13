Кабмин продлил карантин до конца года, ужесточив введение "красной зоны" (обновлено)

Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 13 октября.

"Кабмин сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца этого года. Этот шаг нужен чтобы гарантировать боле безопасную среду для украинцев и пока что это наиболее действенный механизм от распространения коронавируса не только в Украине, а и в целом мире", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что также будут внесены изменения в правила адаптивного карантина в части проведения массовых мероприятий.

Так, в "зеленой" зоне будут разрешены массовые мероприятия при участии не более 50 людей, в "желтой" – не больше 30, а в "оранжевой" – не более 20 человек, при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

Шмыгаль уточнил, что спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, за исключением международных соревнований при наличии отдельного согласования Минздрава.

Представляя проект постановления, министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что также предложено внести определенные изменения в индикаторы и критерии, которыми определяется карантин на территории страны.

"В частности, мы предлагаем вдвое повысить целевой показатель тестирования – до 48 на 100 тысяч населения за последние 7 дней. Сегодня он составляет 24", – уточнил Степанов.

Министр добавил, что также меняется показатель заполненности больничных коек при определении регионального зонирования.

"Мы не будет учитывать койки, которые отведены в детских и педиатрических отделениях. То есть мы говорим исключительно о тех койках, которые отведены в соответствующих больницах, которые могут предоставлять помощь всем больным СOVID-19", – сказал глава Минздрава.

Степанов также сообщил, что для определения "красной" зоны карантинных ограничений будет применяться уровень заболеваемости, превышающий 320 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

"Сегодня у нас этот показатель динамичный, он определялся как в 5 раз превышение среднего показателя по территории страны", – отметил министр.

Сейчас средний показатель заболеваемости по Украине по состоянию на 13 октября составляет 174,4 на 100 тыс. населения, соответственно, порог для введения "красной" зоны – 862 случая.

Кроме того, вводится ограничение на работу ресторанов и других заведений до 22:00 до 7:00 запрещена во всех зонах.

Также рекомендовано ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального перед высшим и профессионально-технического образования с 15 октября по 15 ноября.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.