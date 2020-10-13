Нацбанк перешел к единой процедуре надзорных проверок

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября начал применять единую процедуру и методологию процесса надзорных проверок и оценки – SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Соответствующие изменения предусмотрены решением правления НБУ от 30 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В НБУ пояснили, что оценка деятельности по рейтинговой системе CAMELSO, которая была введена в Украине в 1998 году, в дальнейшем осуществляться не будет. В будущем Нацбанк планирует сделать публичными результаты оценки по методологии SREP.

Нацбанк напомнил, что в 2018 году, в соответствии с рекомендациями Европейского банковского органа относительно единых процедур и методологии процесса надзорных проверок и оценки, началось внедрение надзорных инструментов SREP, основанных на риск-ориентированном и forward-looking подходах.

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В частности, методология SREP, в которой также учтены и компоненты рейтинговой оценки по системе CAMELSO, базируется на оценке рисков с учетом анализа текущего состояния банка, его стратегии, бизнес-модели, а также развития и оценки того, как поведет себя банк в будущем.

"Процесс оценки по методике SREP является непрерывным и осуществляется одновременно по всем банкам – ежегодно по состоянию на 1 января. В отличии от оценки по системе CAMELSO, оценка SREP может быть актуализирована ежеквартально с учетом изменений количественных показателей и новой существенной информации, обнаруженной, в том числе, во время проведения инспекционной проверки", – отмечается в сообщении.

В НБУ уточнили, что департамент выездных проверок в дальнейшем откажется от использования системы CAMELSO и будет работать над предложениями по оценке SREP по результатам проведения соответствующих инспекционных проверок.