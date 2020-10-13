"Энергоатом" подписал меморандум об использовании АЭС для майнинга криптовалют

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и голландская компания Bitfury Holding B.V. подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью создания дата-центров на территориях АЭС Украины.

Документ подписали глава "Энергоатома" Петр Котин и директор Bitfury Holding B.V. Олег Блинков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Как отмечается в Меморандуме, его целью является сохранение или увеличение объемов производства электроэнергии атомной генерацией Украины и восстановление баланса производства/потребления электроэнергии в стране.

В документе прогнозируется, что общее энергопотребление по проекту может достигать 2 ГВт.

По словам Петра Котина, сотрудничество между "Энергоатомом" и Bitfury Holding позволит решить проблему ограничения выдачи электроэнергии с АЭС Украины.

Как сообщалось, в 2018 году связанный с Bitfury венчурный капиталист Билл Тай заявлял, что одна из ведущих мировых компаний, занимающихся "добычей" криптовалюты, может в недалеком будущем напрямую подключить новые мощности к атомной электростанции.

В 2017 году Кабинет министров Украины подписывал меморандум с американской технологической компанией Bitfury Group о создании для Украины полномасштабной системы электронного управления по технологии блокчейн (Blockchain).

Bitfury была основана в 2011 году с целью промышленного майнинга биткойнов. Сейчас это многопрофильная блокчейн-компания, крупнейший за пределами Китая промышленный майнер, разработчик программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном "Биткойна".

Компания владеет дата-центрами в Исландии и Грузии. Ранее у компании был дата-центр в Финляндии, но он проработал всего год, так как майнинг в Финляндии оказался невыгоден.

Напомним, в мае и.о. министра энергетики Ольге Буславец выступила с инициативой направить профицит электроэнергии от атомной генерации в Украине на майнинг криптовалюты. Для этого может быть построен дата-центр возле Запорожской АЭС.



