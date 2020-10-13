Кабмин определил Национальный орган интеллектуальной собственности

Кабинет министров на заседании во вторник, 13 октября, приняло распоряжение "О Национальном органе интеллектуальной собственности", которым функции такого органа возложены на госпредприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности".

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Принятие распоряжения позволит создать правовые основания для начала функционирования с 14 октября этого года Национального органа интеллектуальной собственности, который будет служить единственным окном по выдаче охранных документов на объекты интеллектуальной собственности", – сказал министр.

Национальный орган интеллектуальной собственности (НОИВ) будет осуществлять, в частности, следующие функции:

прием заявок на государственную регистрацию авторского права и договоров, касающихся права автора на произведение;

прием заявок на регистрацию объектов промышленной собственности и проведения их экспертизы (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания, компоновки полупроводниковых изделий);

выдача патентов, свидетельств;

осуществление подготовки, аттестации и регистрации патентных поверенных;

обеспечение деятельности коллегиальных органов (Апелляционной палаты, Комиссии по согласованию вопросов о внесении обозначения, содержащего официальное название государства "Украина" торговой марки, Аттестационной и Апелляционной комиссий);

выполнение функций Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с Соглашением с Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

В Минэкономики напомнили, что 14 октября вступает в силу закон о создании Национального органа интеллектуальной собственности", которым определены полномочия НОИВ.

Таким образом, с 14 октября госпредприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности" ("Укрпатент") начинает выполнять функции НОИВ.

Минэкономики согласно этому закону продолжать обеспечивать формирование и реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности. При этом некоторые функции (в частности, выдача патентов, свидетельств) переходят от Минэкономики "Укрпатенту".