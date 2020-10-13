Кабмин определил Национальный орган интеллектуальной собственности
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"Принятие распоряжения позволит создать правовые основания для начала функционирования с 14 октября этого года Национального органа интеллектуальной собственности, который будет служить единственным окном по выдаче охранных документов на объекты интеллектуальной собственности", – сказал министр.
Национальный орган интеллектуальной собственности (НОИВ) будет осуществлять, в частности, следующие функции:
- прием заявок на государственную регистрацию авторского права и договоров, касающихся права автора на произведение;
- прием заявок на регистрацию объектов промышленной собственности и проведения их экспертизы (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания, компоновки полупроводниковых изделий);
- выдача патентов, свидетельств;
- осуществление подготовки, аттестации и регистрации патентных поверенных;
- обеспечение деятельности коллегиальных органов (Апелляционной палаты, Комиссии по согласованию вопросов о внесении обозначения, содержащего официальное название государства "Украина" торговой марки, Аттестационной и Апелляционной комиссий);
- выполнение функций Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с Соглашением с Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
В Минэкономики напомнили, что 14 октября вступает в силу закон о создании Национального органа интеллектуальной собственности", которым определены полномочия НОИВ.
Таким образом, с 14 октября госпредприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности" ("Укрпатент") начинает выполнять функции НОИВ.
Минэкономики согласно этому закону продолжать обеспечивать формирование и реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности. При этом некоторые функции (в частности, выдача патентов, свидетельств) переходят от Минэкономики "Укрпатенту".