Электронный сервис "еМалятко" запустят по всей Украине до конца года, – Минцифры

Комплексная услуга еМалятко будет доступна онлайн на портале "Дія" по всей Украине уже до конца 2020 года, сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минцифры сообщает БизнесЦензор.

Вместо визитов в 11 государственных учреждений и сбора 37 различных документов родители могут получить на портале "Дія" все необходимые услуги для новорожденного ребенка за 20 минут и не выходя из дома.

Сейчас услуга еМалятко доступна онлайн в 139 населенных пунктах в 15 областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, а также в Киеве.

Для того, чтобы услуга еМалятко была доступна онлайн для всех украинский, Минцифры работает над внедрением электронного медицинского заключения о рождении во всех родильных домах.