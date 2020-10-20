Зеленский пообещал увольнять руководство правоохранительных органов для борьбы с коррупцией

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов на увольнение руководителей правоохранительных органов, в том числе и министров, для борьбы с коррупцией в стране.

Об этом Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде, передает БизнесЦензор.

"Я не успокоюсь и докажу всем, что Украина без коррупции – это не фантастика, это должно быть реальностью. И мне все равно, сколько для этого нужно сменить наших руководителей правоохранительных органов – министров, других руководителей", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что Украине необходима судебная реформа.

"Но я уверен, что никому не нужна реформа только ради слова "Реформа". За годы независимости каждая новая власть начинала реформу судовой системы. В результате правительства, парламенты, президенты в стране меняются, а судьи остаются", – сказал Зеленский.