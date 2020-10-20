Долги за доставку газа в Николаевской области превысили 100 миллионов

Общая сумма задолженности по всем категориям потребителей за распределение природного газа перед АО "Николаевгаз" по состоянию на 19 октября 2020 года превысила 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

В том числе бытовые потребители задолжали газораспределительной компании 37,9 млн грн, бюджетные организации – 1,6 млн грн. Теплоснабжающие предприятия за последние полгода накопили долги в размере 61,9 млн грн.

"Проблему задолженности по предприятиям ТКЭ руководство "Николаевгаза" неоднократно озвучивало во время рабочих встреч в Николаевской облгосадминистрации и на пресс-конференциях в мэрии. Руководство города и области понимает проблему и пытается способствовать ее решению путем обращений к правительству. А вот с бытовыми потребителями дела обстоят сложнее", – отмечает компания.

В начале введения карантина государство приняло закон, запрещающий осуществлять отключение от газоснабжения бытовых потребителей, начислять им штрафы и пени за несвоевременную оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

"Николаевгаз", как социально ответственная компания, бесперебойно продолжает обеспечивать такую жизненно необходимую услугу, как доставка газа, чтобы потребители не почувствовали какого-либо дискомфорта из-за отсутствия газа (кроме случаев проведения аварийно-восстановительных или ремонтных работ). Однако, к сожалению, значительное количество клиентов компании, а именно – 31,5 тыс. потребителей, восприняли мораторий как возможность вообще не платить за доставку газа, пренебрегая своими обязанностями", – подчеркивается в сообщении.

АО "Николаевгаз" напоминаеть, что своевременная оплата за услугу по доставке газа – это основной источник финансирования деятельности газораспределительной компании.

"Оплачивая за доставку газа, вы инвестируете в свой комфорт. Оплата за услуги распределения газа – это не "деньги за трубы", а жизненно необходимый объем финансирования, который направляется на полноценную работу аварийно-диспетчерской службы "104", содержание в исправном техническом состоянии газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание надлежащего давления в газораспределительной системе и т.п. Все это мы делаем для того, чтобы газ был доставлен к каждому нашему клиенту. В Николаевской области нашими специалистами обслуживается около 9 тыс. км газопроводов, по которым газ доставляется до 350 тыс. клиентов", – рассказывает коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.

В этом месяце, чтобы в очередной раз напомнить бытовым потребителям о важности своевременной и в полном объеме оплаты за доставку газа, клиентам компании были разосланы отдельные платежки, а злостные должники получили досудебные предупреждения. Ведь имеющаяся задолженность за доставку газа согласно действующему законодательству после завершения карантина может стать причиной отключения от системы газоснабжения.

К тому же, согласно Кодексу ГРМ, даже после ограничения услуг по распределению газа, текущие начисления будут осуществляться, а долг может быть принудительно взыскан в судебном порядке. Должникам, кроме суммы задолженности, придется оплатить также судебный сбор. Нужны ли потребителям газа дополнительные финансовые расходы, решать им.