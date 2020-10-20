Зеленский спрогнозировал 5 миллиардов доходов госбюджета от игорного бизнеса в 2021 году
Об этом Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде, передает БизнесЦензор.
Он напомнил, что в Украине в этом году были закрыты подпольные казино и игровые залы.
"Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет пять миллиардов гривен", - сказал Зеленский.
Он также заявил, что закрыто почти тысячу нелегальных заправок. "В частности, благодаря этому официальные сети АЗС снизили цены на бензин", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, Верховная Рада 14 июля приняла во второом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", тем самым легализировав игорный бизнес в стране.
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".