"Укргаздобыча" перечислила в местные бюджеты 546 миллионов ренты с начала года
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"Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз", за январь-сентябрь 2020 года направила в местные бюджеты, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, 546 млн грн рентных платежей.
Всего в сводный бюджет страны поступит более 10,9 млрд грн рентных платежей от "Укргаздобычи" за девять месяцев 2020 года, говорится в сообщении компании.
5% от рентных платежей - 546 млн грн, поступит в бюджеты различных уровней 12 областей.
Около 90% этих средств сконцентрировано в Харьковской и Полтавской - двух газодобывающих областях.
В целом рентные средства распределяются между регионами следующим образом:
- Харьковская область - 255,7 млн грн;
- Полтавская область - 247,9 млн грн;
- Львовская область - 23,1 млн грн;
- Днепропетровская область - 9,2 млн грн;
- другие - 10,2 млн грн.
Джерело: Укргаздобча