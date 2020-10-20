Еврокомиссия начала разбирательство против Кипра и Мальты из-за раздачи "золотых паспортов"

Европейская комиссия (ЕК) начала во вторник процедуру о нарушении законодательства ЕС в отношении Кипра и Мальты в связи с их программами предоставления гражданства в обмен на инвестиции, или как это еще называют, "золотых паспортов".

Еврокомиссия считает, что предоставление гражданства этими государствами в обмен на оплату или предопределенные инвестиции нарушает договор о Европейском союзе, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ЕК.

В Еврокомиссии отмечают, что такая практика подрывает целостность статуса гражданина ЕС, предусмотренного статьей 20 договора о функционировании Европейского союза.

Правительствам Кипра и Мальты направлены письма с официальным уведомлением о нарушении законодательства ЕС. Им предоставляется для ответа срок в два месяца. Если в Брюсселе их ответы сочтут неудовлетворительными, Еврокомиссия направит им так называемое "аргументированное мнение" по данному вопросу. Это будет следующим этапом процедуры.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что программы "золотых паспортов" имеют последствия для Европейского союза в целом.

В Брюсселе пояснили, что когда одно из государств-членов предоставляет кому-то гражданство, то соответствующее лицо автоматически становится гражданином ЕС и пользуется всеми правами, связанными с этим статусом, такими как право свободного перемещения, пребывания и работы на территории всего союза или право голосования на выборах в Европейский парламент. Все это, по оценке Брюсселя, наносит вред самому существу европейского гражданства.

Как сообщалось, власти Кипра приняли решение приостановить действие программы получения гражданства через инвестиции в экономику страны с 1 ноября этого года, а также решили лишить гражданства семь человек, получивших его в обмен на инвестиции.

Напомним, в начале сентября газета Politis опубликовала список лиц, которые получили гражданство Кипра в 2008-2012 годах в обмен на инвестиции и при этом "входили в зону высокого риска".

В списке фигурировали олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой, а также российские олигархи и бизнесмены.