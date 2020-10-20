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"Нафтогаз" отрицает претензии главы Налоговой службы на 35 миллиардов

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"Нафтогаз" отрицает претензии главы Налоговой службы на 35 миллиардов
НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованными озвученные главой Государственной налоговой службы Алексеем Любченко многомиллиардные претензии к компании.

В интервью агентству Интерфакс-Украина Любченко сообщил, что сумма претензий к "Нафтогазу" оценивается в 34,6 млрд грн.

По его словам, в эту сумму входят "неотнесение в состав доходов признанной Стокгольмским судом суммы утерянной выгоды по операциям по транзиту газа в размере 71,86 млрд грн, или $2,56 млрд, завышение себестоимости на сумму налоговых обязательства НДС, начисление на операции по поставкам услуг транзита нерезидентам, непредоставление "Нафтогазом" номинаций теплогенерирующим и теплопоставляющим организациям на поставку газа и не отражение таких операций в составе налоговых обязательств по НДС".

В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" заявляют, что эти претензии во многом возникли из-за разных трактовок и юридических коллизий, которые компания неоднократно призывала устранить.

В частности, "Нафтогаз" напомнил, что не имеет права продавать газ компаниям, которые имеют перед ним большой долг и не заключили договор на его реструктуризацию, поэтому обвинения об утрате выгоды из-за непредоставления номинаций на поставку газа таким компаниям звучат нелогично.

В компании заявляют, что тезис Любченко об утерянной выгоде по операциям по транзиту газа также не обоснован, поскольку НАК по факту получения от "Газпрома" компенсации по решению арбитража отобразил доход и оплатил налог на прибыль и дивиденды с полученной прибыли.

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Кроме того, "Нафтогаз" указывает, что включение НДС в состав себестоимости услуги транзита не является нарушением, ссылаясь на полученное компанией разъяснение от той же Государственной налоговой службы.

"Нафтогаз" добавил, что старые претензии к компании и ее руководству в части якобы неоплаты НДС от продажи потребителям газа, приобретенного у "Газпрома", не соответствуют действительности, в частности, начисленные налоговой по этой претензии главе НАК Андрею Коболеву 8 млрд грн были отменены судом.

В этой связи компания призвала не "жонглировать огромными суммами, которые якобы мог принести "Нафтогаз", хотя в природе их, разумеется, не существует".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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