Зеленский открыл хоккейную арену бывшего вице-премьера времен Азарова. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии открытия новой Ледовой арены в городе Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Строительство спортивного комплекса "Айс-центр" профинансировал фонд Бориса Колесникова, утоняет издание "Сегодня".

В будущем спорткомплекс станет домашней ареной хоккейного клуба "Мариуполь", который в новом сезоне будет выступать в Украинской хоккейной лиге. Также на арене будет работать детско-юношеская школа, где будут заниматься хоккеем и фигурным катанием.

Сначала арена будет принимать 300 зрителей, однако в будущем ее емкость можно будет увеличить до 2000 человек.

Колесников – бизнесмен, президент хоккейного клуба "Донбасс" " и вице-президент футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова, бывший вице-премьер министр в правительстве Николай Азарова, где он отвечал за строительство.

Среди крупнейших активов семьи Колесникова – кондитерский холдинг "Конти" и крупный производитель свинины ЧАО "АПК-Инвест".