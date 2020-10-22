Зеленский открыл хоккейную арену бывшего вице-премьера времен Азарова. ВИДЕО
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Строительство спортивного комплекса "Айс-центр" профинансировал фонд Бориса Колесникова, утоняет издание "Сегодня".
В будущем спорткомплекс станет домашней ареной хоккейного клуба "Мариуполь", который в новом сезоне будет выступать в Украинской хоккейной лиге. Также на арене будет работать детско-юношеская школа, где будут заниматься хоккеем и фигурным катанием.
Сначала арена будет принимать 300 зрителей, однако в будущем ее емкость можно будет увеличить до 2000 человек.
Колесников – бизнесмен, президент хоккейного клуба "Донбасс" " и вице-президент футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова, бывший вице-премьер министр в правительстве Николай Азарова, где он отвечал за строительство.
Среди крупнейших активов семьи Колесникова – кондитерский холдинг "Конти" и крупный производитель свинины ЧАО "АПК-Инвест".