Степанов заявил о планах по созданию Института вакцин

Министерство здравоохранения намерено создать на территории Украины Институт вакцин.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"У нас должны быть лаборатории второго уровня в каждой области, а также лаборатории уровня 3 и 3+. Мы их должны создать в Киеве и сейчас рассматриваем проект создания их в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского или создание отдельного Института вакцин", – сказал министр.

Степанов добавил, что Минздрав намерен также полностью возобновить разработку и производство вакцин на территории Украины.

Как сообщалось, ранее Степанов заявил, что клинические испытания и производство представленной президенту Владимиру Зеленскому перспективной вакцины от COVID-19 будут профинансированы за счет государства. По словам министра, это будет стоить порядка 100-150 млн грн.