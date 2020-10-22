Контейнерный поезд из Китая в Украину начал курсировать через Беларусь

В Киев прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина. Ранее контейнерный поезд курсировал по маршруту Китай - Монголия - Россия - Украина.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", поезд в пути находился 19 суток, в его составе – 41 контейнер с холодильным оборудованием.

В компании отмечают, что сейчас ведется работа для обеспечения периодичности курсирования поезда один раз в неделю, затем, при наличии достаточного груза, частоту курсирования могут увеличить.

"Работа над загруженностью маршрута продолжается, особенно в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия перевозки груза были экономически привлекательными для перевозчиков", – отмечается в сообщении.

"Укрзализныця" также планирует разработку онлайн сервиса, чтобы клиенты могли заказать контейнерное место в поезде и оплатить услугу онлайн через электронную площадку, по аналогии приобретение билетов на пассажирские поезда.

Как сообщалось, прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыло уже 13 поездов.