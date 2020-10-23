Цена родия установила рекорд

Цена родия поднялась в октябре выше $14,6 тыс. за унцию, что является рекордным уровнем, сообщает Trading Economics.

Это обусловлено сохраняющимся спросом на металл со стороны автомобильной отрасли из-за ужесточения стандартов выбросов в атмосферу в Европе и Азии, пишет Интерфакс.

Родий применяется в катализаторах, в том числе в каталитических фильтрах-нейтрализаторах выхлопных газов машин.

Кроме того, производство металла в ЮАР из-за приостановки работы предприятий, вызванной пандемией COVID-19, упадет более чем на 20% в 2020 году, по прогнозам экспертов. На долю этой страны приходится порядка 80% общемировой добычи металла.

Также предложение родия ограничено из-за того, что металл получают как побочный продукт при производстве платины, палладия и золота.