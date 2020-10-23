В Украине за сутки обнаружили более 7500 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает система мониторинга СНБО.
Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 330 396, летальных случаев от этой болезни – 6 164, случаев выздоровления – 137 578.
Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Киеве – 33 135 (за сутки 635), Харьковской области – 31 592 (за сутки 693), Львовской области – 26 399 (за сутки 378), Одесской области – 21 128 (за сутки 571), Черновицкой области – 18 811 (за сутки 249).
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 22 октября выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом – 7 053.
В Украине введут ограничения "красного" уровня эпидопасности в случае ежесуточного выявления 11-15 тыс. случаев COVID-19 и загрузки коек на уровне 85%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.