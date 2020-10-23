Цены на золото перешли к росту после снижения

Стоимость золота в пятницу утром коррекционно растет после снижения на 1,3% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,16% — или на 3,15 доллара, до 1907,75 доллара за тройскую унцию, пишет Прайм.

Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,13% — до 24,72 доллара за унцию.

В пятницу стоимость золота вновь перешла к росту после снижения ранее. В ходе торгов в четверг цена на металл опустилась ниже психологической отметки в 1900 долларов за унцию.

Инвесторы сосредоточены на переговорах по принятию пакета поддержки экономики США. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин продолжают обсуждения суммы пакета. В четверг Пелоси заявила, что в ходе переговоров наблюдается прогресс, и решение может быть принято в скором времени.

Также участники торгов следят за президентской гонкой в США. В четверг в стране прошли заключительные дебаты между действующим американским президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. В ходе дебатов кандидаты подчеркнули разницу своих подходов к решению обсуждаемых вопросов, однако не дали новой информации, которая могла бы вызвать реакцию на рынках. В то же время результаты дебатов могут вызвать у инвесторов беспокойства об исходе предстоящих выборов.