Руководство аэропорта "Борисполь" организовало схему на 43 миллиона, – СБУ (обновлено)

Служба безопасности Украины разоблачила схему при закупке услуг по строительству, организованную топ-менеджментом международного аэропорта "Борисполь".

Оперативники спецслужбы установили, что во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта, сообщает пресс-центр СБУ.

"В 2017-18 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов. Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 млн грн государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС на более 6 млн грн", – сказано в сообщении.

В СБУ сообщают, что правоохранители провели обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела. Изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконные операции. Также изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконных характер совершенных сделок.

В свою очередь международный аэропорт "Борисполь" не подтверждает информацию о проведении обысков в своих служебных помещениях, а также изъятии документов у топ-менеджеров.

"В настоящее время не подтверждается информация о проведении обысков в служебных помещениях аэропорта "Борисполь", а также изъятия документов и личных вещей у топ-менеджеров аэропорта", – сообщила пресс-служба предприятия.

При этом в "Борисполе" сообщили, что аэропорт предоставляет информацию и копии документов на запросы сотрудников правоохранительных органов, в том числе касательно строительства паркинга и других объектов инфраструктуры.