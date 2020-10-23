Строительство болгарской части "Турецкого потока" могут окончить в декабре, – СМИ

Завершение работ по строительству новых газотранспортных мощностей в Болгарии, по которым газ из России через Турцию должен прийти в Сербию, намечено на середину декабря, сообщает болгарское издание Capital.

Национальный газотранспортный оператор Bulgartransgaz подписал с подрядчиком Arkad дополнение к контракту, предусматривающее завершение работ 15 декабря, тогда как ранее было 4 июня. Подрядчик объяснил срыв графика чрезвычайной ситуацией в связи с коронавирусом и задержкой поставок оборудования из Италии. Штрафы за задержку строительства не предусмотрены, сумма контракта осталась прежняя - 1,32 млрд евро.

Субподрядчиками строительства, по данным Capital, выступают компании из России и Белоруссии. А самим консорциумом Arkad, который ранее позиционировался как саудовский, руководит гражданин России Юрий Швецов, пишет газета.

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции и России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Он позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки - на границе Турции и ЕС.

Газопровод, который в Софии называют не "Турецкий поток", в "Балканский поток", протяженностью 474 км диаметром 1200 мм должен пройти от границы Турции до Сербии.

Болгария своевременно ввела мощности, позволяющие ей самой получать газ "Турецкого потока" (пропускная мощность на границе с Турцией - 19,9 млрд куб. м в год), но произошла заминка (из-за споров о тендере на строительство) с расширением магистрали до Сербии. Сербия давно отчиталась о завершении строительства 403 км линейной части продолжения "Турецкого потока" на своей территории (12,88 млрд куб. м на входе и 8,6 млрд куб. м - на выходе).

Если в 2020 году все срывы сроков контрактов можно списать на пандемию, то в 2019 году работы не могли начаться из-за споров между строителями. В апреле 2019 года газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" провел тендер на строительство болгарского сектора проекта. Победителем был выбран консорциум Arkad (саудовская Arkad Engineering & Construction Company и итальянская Arkad ABB S.p.A.). Но Arkad в установленный срок не представил "Булгартрансгазу" все необходимые документы, поэтому победа была присуждена второму участнику тендера - консорциуму Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB). Arkad подала жалобу на решение "Булгартрансгаза" в Комиссию по защите конкуренции. Лишь в сентябре Высший административный суд Болгарии прекратил процедуру обжалования этой государственной закупки, и заказчик смог подписать с подрядчиком договор на проведение работ.

Национальный газотранспортный оператор Венгрии FGSZ начал подготовительные работы для начала обязательного резервирования новых газотранспортных мощностей на маршруте из Сербии в Венгрию. Начало поставок в Венгрию запланировано на вторую половину 2021 года, выход на проектную мощность - во второй половине 2022 года, сообщается в недавнем меморандуме евробондов "Газпрома".