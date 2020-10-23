Зеленский отозвал представителя президента в набсовете "Ощадбанка"

Министерство финансов 22 октября сообщило государственному "Ощадбанку", дополнительно предоставив копию письма президента Владимира Зеленского от 12 октября № 01-01/838, об отзыве представителя государства по квоте президента в набсовете банка Юрия Храмова.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Храмов находился на соответствующей должности один год и три месяца, пишет Интерфакс-Украина.

Уточняется, что вместо него никто не избран.

Согласно данным "Ощадбанка", на данный момент набсовет банка состоит из семи членов (при девяти необходимых), который возглавляет независимый член Байба Апин.

Как сообщалось со ссылкой на замминистра финансов Юрия Драганчука, Кабмин в октябре планирует отменить рекомендацию по карантинному ограничению зарплат топ-менеджеров государственных банков лимитом в 47 тыс. грн, после чего – закончить формирование наблюдательных советов госбанков, в том числе Ощадбанка.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанкзанимал 2-е место (271,68 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.