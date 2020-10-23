Кандидат в замминистры энергетики подал декларацию на должность директора "Оператора рынка"

Бывший первый заместитель генерального директора ОП "Энергоатом-Трейдинг" Роман Сутченко претендует на должность директора ГП "Оператор рынка", свидетельствует его декларация в реестре Национального агентства по противодействию коррупции, поданная в четверг поздно вечером.

Как пишет Интерфакс-Украина, ранее Сутченко подавал декларацию претендента на должность заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

На сайте Кабинета министров отсутствует распоряжение о кадровых изменениях в ГП Оператор рынка, директором которого является Владимир Евдокимов.

По сообщению пресс-службы, Евдокимов находится в отпуске, а распоряжение о его увольнении в ГП не поступало.

Как сообщалось, согласно декларации за 2019 год, поданной Сутченко на должность замминистра энергетики, он является владельцем 40% акций в ООО "Власный склад". По информации реестра Ring.org, обновленной 21 октября, уставный капитал общества, занимающегося предоставлением в аренду и эксплуатацией собственной или арендованной недвижимости, составляет 300 тыс. грн.

По декларации доходы Сутченко по основному месту работы в "Энергоатом-Трейдинге" в 2019 году составили 1,09 млн грн, его жены Оксаны Нерсесовой в ООО "Дтэк" – 2,9 млн грн.

Претендент, в частности, задекларировал 68,79 тыс грн на счете в "Ощадбанке" и $3,5 тыс грн – в ПУМБе, его жена – 19,8 тыс грн вложений в ПУМБе и $132 тыс. наличными.

Помимо этого, Сутченко владеет квартирой в Киеве площадью 107,6 кв. м и пятой частью квартиры в Донецкой области площадью 79 кв. м. Согласно данным декларации, жена владеет двумя квартирами в Донецкой области площадью по 37,7 кв. м.

Сутченко также задекларировал автомобили Mitsubishi Pajero Wagon 2013 г.в. и Hyundai I10 2008 г.в.

Перед тем как занять должность первого заместителя гендиректора "Энергоатом-Трейдинга", декларант работал начальником отдела финансово-экономического и нормативного сопровождения "Энергоатома".