Сети АЗС в Украине повысили цены на все виды топлива

Розничные сети АЗС в период с 16 по 23 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3-1 грн/л, сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Об этом пишет enkorr.

Также розничные сети с 16 по 23 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 15–50 коп./л.

Вечером 19 октября сеть АЗС группы "Приват" повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети "Укрнафта", "Авиас", ANP и пр. (всего 1 540 станций) подорожали с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л, А-92 — с 20,00 грн/л до 21,00 грн/л. Отметим, последний раз группа прибегала к пересмотру цен 29 апреля.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 26,99 грн/л. При этом ДТ осталось на прежнем уровне – 25,49 грн/л. На 49 коп./л подорожали все виды топлива в сети SOCAR.

Бензины в сети "Авантаж" подорожали на 90 коп./л, а в сети KLO – на 25 коп./л. "БРСМ-Нафта" в среднем подняла цены на бензины на 20 коп./л.

На заправках AMIC, "Автотранс", UPG, BVS, Shell, Chipo, "Рур груп", "Укргаздобыча", "Овис", Marshal, SUN OIL, Mango и Motto цены на топливо выросли на 10–70 коп./л (см. табл.).

В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 61 коп./л и составляет 22,59 грн/л, А-95 — 23,56 грн/л (+62 коп./л), ДТ — 22,87 грн/л (+44 коп/л).

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15-17 коп./л, до 11,88–11,91 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Волынской области, где группа увеличила цены на 55коп./л — с 11,70 до 12,25 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10–40 коп./л.

SOCAR, ОККО и WOG в среднем повысила цены на 30 коп./л, до 13,28-13,29 грн/л. На столько же цены выросли на станциях Glusco (12,52 грн/л), KLO (12,99 грн/л) "Автотранс" (12,78 грн/л), "Авантаж 7" (11,95 грн/л), "Род-Ник" (12,49 грн/л) и "Овис" (12,49 грн/л).

UPG повысила цены на 50 коп./л, до 12,65 грн/л. На станциях "БРСМ-Нафта" автогаз подорожал на 25 коп./л, до 12,63 грн/л. Chipo за неделю подняла цены на 32 коп./л.

Такие сети как AMIC, Shell, "Параллель", BVS, "Фактор", Mango, Motto и SUN OIL повысили цены на 15–35 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 23 октября составила 12,54 грн/л (+26 коп./л к 16 октября).