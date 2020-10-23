Третий спиртзавод продали на аукционе за 52 миллиона

Фонд государственного имущества 22 октября продал на аукционе третий объект "Укрспирта" – Овечацкий спиртзавод в Винницкой области – за 52 млн грн при стартовой цене 19,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается в сообщении, в торгах участвовали 5 компаний.

Согласно данным "Прозорро", покупателем предприятия стало ООО "Амеланд", которое ведет деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставляет услуги технического консультирования в этих сферах, уточняет Интерфакс-Украина.

Компания зарегистрирована три месяца назад. Конечным бенефициаром компании является Владимир Головко.

Как сообщалось, второй объект "Укрспирта" – Артемовский спиртзавод в Харьковской области – 20 октября на торгах за 50 млн грн приобрело ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Солар", которое управляет построенной за 80 млн грн солнечнойй эдектростанцией мощностью 3,9 МВт в городе Мерефа Харьковской области.

На состявшемся на минувшей неделе дебютном аукционе по продаже спиртзаводов Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" без конкуренциибыл продан на аукционе за 55,08 млн грн ООО "ЛВН Лимитед" владельцев крупного производителя алкоголя Nemiroff. Других претендентов на покупку завода не нашлось.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".