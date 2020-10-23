Украинские партии потратили на рекламу в Facebook перед выборами 70 миллионов

Начиная с официального старта предвыборной кампании, 5 сентября 2020 года, политические партии потратили на рекламу в социальной сети Facebook более 70 млн грн.

Об этом сообщила председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, пишет Интерфакс-Украина.

"В период официального избирательного процесса с 5 сентября, по нашим оценкам, на рекламу в Facebook разные политически партии потратили более 70 млн грн - это около $2,5 млн", - сказала Айвазовская.

Как отмечают в "ОПОРЕ", в последние недели рекламная кампания в Facebook была особенно насыщенной: "Если сравнивать активность партий на расходование этих ресурсов, то в сентябре это было около $30 тыс. в день разными политическими силами совокупно. Уже в октябре, в частности 17 октября, сумма достигала $150 тыс. в день".

В организации призвали политические партии указать данные расходы в финансовых отчетах своих предвыборных фондов.