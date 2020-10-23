Кривой Рог получил 38 миллионов евро на модернизацию систем теплоснабжения
Об этом говорится в сообщении представительства Европейского союза в Украине.
Согласно сообщению, грант рассчитан на модернизацию 376 общественных зданий, в частности, школ, детсадов, больниц, путем установления в них индивидуальных тепловых пунктов, систем мониторинга и управления. В сообщении указывается, что это позволит повысить эффективность распределения и производства тепловой энергии, сократить выбросы углекислого газа на 4,2 тыс. тонн в год и достичь экономии энергии, эквивалентной 2226 кв. м природного газа в год, сообщает Интерфакс-Украина.
"Этот проект демонстрирует эффективность объединения кредита и грантовой помощи. Также он является подтверждением плодотворного сотрудничества с нашими партнерами из ЕИБ – климатического банка ЕС – и фонда E5P, в котором ЕС является наибольшим донором", – отметил руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Штефан Шлейнинг.
Проект модернизации системы теплоснабжения Кривого Рогу является частью программы развития муниципальной инфраструктуры, реализующейся Министерством развития громад и территорий.