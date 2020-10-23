Урожай зерновых достиг 49 миллионов тонн

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 22 октября собрали 64,82 млн тонн основных культур с площади 20,6 млн га, в частности зерновых и зернобобовых культур намолочено 48,8 млн тонн с площади около 12,7 млн га (83% к прогнозу).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, собрано: кукурузы – 13,1 млн тонн с площади 2,8 млн га (52%), подсолнечника - 11,4 млн тонн с 5,8 млн га (91%), сои - 2,03 млн тонн с 1,01 млн га (75%), проса - 238,3 тыс. тонн с 146,9 тыс. га (98%) и гречихи - 96,2 тыс. тонн с 75,4 тыс. га (96%).

Сахарной свеклы выкопано 2,8 млн тонн с площади 69 тыс. га (32%).

Как сообщалось, Минэкономики Украины прогнозирует урожай зерновых в 2020 году на уровне 68 млн тонн. Из ранних зерновых было намолочено: пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га; ячменя - 7,8 млн тонн с 2,4 млн га; гороха - 516,2 тыс. тонн с 238 тыс. га; рапса - 2,56 млн га с 1,1 млн га.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году - 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн - кукуруза (35,8 млн тонн годом ранее), 28,3 млн тонн - пшеница (24,6 млн тонн).

Урожай подсолнечника в 2019 году составил 15,25 млн тонн против 14,17 млн тонн в 2018 году.