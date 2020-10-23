Расходы на проведение объявленного Зеленским опроса оценили в 100 миллионов

На организацию и работу волонтеров для проведения опроса по инициативе президента Владимира Зеленского партии "Слуга народа" необходимо потратить около 75 млн грн, а максимальная сумма расходов может достичь 103 млн грн.

Об этом на пресс-конференции сообщила председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает Интерфакс-Украина.

"Мы получили первичную информацию, в частности от компаний, которые проводят рекрутинг людей для организации этого социологического опроса. Планируется обеспечить все избирательные участки и возле входа в них проводить опрос граждан по пяти вопросам от президента. Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно от организаторов этого процесса, составляет около 75 млн грн, если говорить непосредственно о "полевой" части – исключительно о расходах на работу и организацию работы волонтеров на входе в избирательные участки", – рассказала Айвазовская.

Глава организации подчеркнула, сумма в 75 млн грн на проведение президентского опроса не является окончательной.

"С ними (волонтерами, – ред.) планируется заключать гражданско-правовые договора подряда. Стоимость компенсации, которая будет получаться на руки, составляет около 1200 грн. Речь идет о гражданско-правовых сделках, к ним нужно добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно оплатить в бюджет. Соответственно максимальное количество расходов ориентировочно составляет 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", – уточнила председатель правления "ОПОРЫ".

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский объявил о проведении опроса 25 октября во время местных выборов. Проведение опроса планирует финансировать партия "Слуга народа", которая заключит договор с социологической компанией для его проведения.

На него будут вынесены вопросы о введении пожизненного наказания за коррупцию, создании свободной экономической зоны на Донбассе, сокращении количества народных депутатов, легализации каннабиса и о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.