АМКУ предъявил претензии семи производителям антисептиков

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал семи производителям антисептиков не вводить потребителей в заблуждение путем размещения недостоверной информации на этикетках своей продукции.

Об этом говористя в сообщении АМКУ.

"Некоторые производители [антисептиков] прибегают к недобросовестной конкуренции, преувеличивая свойства продукции или приписывая ей свойства, которые не подтверждены в соответствии с действующим законодательством. АМКУ рекомендовал производителям антисептиков не вводить в заблуждение потребителей", - сказано в сообщении.

Так, примерами распространения не подтвержденной надлежащим образом информации, которая может вводить потребителей в заблуждение, являются:

маркировка "coronaseptic"

предупреждение вторичного инфицирования

пролонгированное, длительное антимикробное действие

действие на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам

уничтожение до 99%, до 100% бактерий и\или вирусов

100% антимикробная активность

дезинфицирующее средство без соблюдения Порядка государственной регистрации дезинфекционных средств

маркировки "органическая", "биоорганическая" продукция без соблюдения требований закона "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции"

АМКУ рекомендовал производителям антисептиков не вводить в заблуждение потребителей.

"Конечно, можно поспорить, что даже одна уничтожена бактерия составляет "до 100%". Однако распространение этой или другой приведенной в примерах информации предоставляет неправомерное преимущество в конкуренции таким антисептическим средствам по сравнению с аналогичными по составу конкурентами и может вводить потребителей в заблуждение", - сказано в сообщении.

22 октября АМКУ рекомендовал семи производителям антисептиков:

прекратить действия в виде распространения информации, которая может вводить в заблуждение, в результате способа изложения неточных, неполных сведений в маркировке продукции;

осуществлять информирование потребителей относительно потребительских свойств продукции собственного производства способом, не вводить в заблуждение.

О результатах рассмотрения рекомендаций субъекты хозяйствования должны уведомить Антимонопольный комитет Украины в 10-дневный срок со дня их получения.

Как сообщалось, еще в апреле АМКУ предупредил производителей от распространения ложной, неполной или неточной информации о антисептические или дезинфекционные свойства спреев, растворов, гелей, салфеток и других средств, а также об их способности уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19, с целью привлечения потребителей.