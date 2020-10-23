Власти Польши решили закрыть кафе и рестораны на фоне распространения пандемии

С субботы, 24 октября, по всей территории Польши вводятся ограничения, соответствующие "красной" зоне.

Об этом глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил на специальной пресс-конференции, передает Польское радио.

"Все правила, к которым привыкли те жители, которые уже живут, работают и учатся в красной зоне, будут обязывать на территории всей Республики Польши", – сказал премьер-министр.

Кроме того в субботу вступают в силу новые правила. В частности, на две недели запрещается работа заведений общественного питания, кроме приготовления блюд "на вынос".

Также вводится запрет на собрания более 5 человек, за исключением людей, проживающих вместе и встреч в профессиональных целях, будут закрыты санатории.

Школьники с 4 по 8 класс будут учиться дистанционно. С 8 до 16 часов подростки могут выходить из дому только под присмотром взрослых.

Глава правительства также обратился к неработающим пожилым людям старше 70 лет с просьбой не выходить на улицу.

При этом Моравецкий не исключил полномасштабного локдауна в стране, если уже введенные меры окажутся неэффективными.

23 октября в Польше сообщили о рекордных 13 632 новых случая заражения коронавирусом в сутки. Только за один день умерли 153 человека, в которых подтвердили заражение. Общее количество жертв коронавируса в Польше составляет 4172 человека.