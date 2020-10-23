СБУ задержала подконтрольных нардепу Медведчуку рейдеров. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.

Как сообщает пресс-центр СБУ, объединение подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий.

"Под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях. Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансирования осуществлял другой народный депутат от этой партии, который владеет местной охранной компанией", – сказано в сообщении.

По данным источников Украинской правды, общественное объединение, о котором идет речь в сообщении СБУ, подконтрольно народному депутату и сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Как сообщалось, соратнику Медведчука народному депутату Виктор Черному принадлежит охранная фирма "Шторм", которая обеспечивает безопасность политика, его жены и ряда партийный объектов. В декабре 2019 года СБУ проводила обыски в офисе Шторма" по делу о незаконном прослушивании и видеонаблюдении.

По данным СБУ, участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы. В рамках начатого уголовного производства сотрудники спецслужбы задокументировали сбыт участниками организации двух партий амфетамина.

Во время обысков, проведенных по адресам проживания основных фигурантов, правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ​​ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства , сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

"Двух активных участников группировки сотрудники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства, еще трое "активистов", которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений", – отмечается в сообщении.