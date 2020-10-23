Украина опустилась на 13 место в рейтинге мировых производителей стали, – Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в сентябре 2020 года сократила производство стали на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,65 млн тонн, переместившись с 12 на 13 место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции.

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), в сентябре зафиксировано наращивание выплавки стали к сентябрю 2019 года в большинстве стран первой десятки, кроме Индии, Японии, США и Германии, передает Интерфакс-Украина.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам сентября выглядит следующим образом: Китай (92,56 млн тонн, рост на 10,9%), Индия (8,52 млн тонн, падение на 2,9%), Япония (6,49 млн тонн, падение на 19,3%), РФ (5,86 млн тонн, "плюс" 0,8%), Южная Корея (5,83 млн тонн, "плюс" 2,1%), США (5,71 млн тонн, падение на 18,5%), Турция (3,23 млн тонн, рост на 18%), Германия (3,02 млн тонн, "минус" 9,7%), Бразилия (2,57 млн тонн, рост на 7,5%) и Вьетнам (2,32 млн тонн, рост на 45,3%).

Далее следуют Иран (2,26 млн тонн, падение на 2,2%), Италия (1,79 млн тонн, падение на 18,7%), Украина (1,65 млн тонн, снижение на 5,4%), Тайвань (КНР, 1,61 млн тонн, снижение на 8,1%) и Мексика (1,4 млн тонн, "минус" 3,9%).

В сентябре 64 страны произвели 156,36 млн тонн стали, что на 2,9% больше, чем в сентябре 2019 года.

За девять месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (781,59 млн тонн, рост на 4,5%), Индия (70,2 млн тонн, "минус" 16,5%), Япония (61,21 млн тонн, снижение на 19,1%), США (53,46 млн тонн, "минус" 19,2%), РФ (53,27 млн тонн, меньше на 1,4%), Южная Корея (49,63 млн тонн, падение на 7,5%), Турция (25,93 млн тонн, "плюс" 2,6%), Германия (25,73 млн тонн, "минус" 15,7%), Бразилия (22,35 млн тонн, падение на 9,7%) и Иран (20,82 млн тонн, больше на 9,3%).

Далее следуют Вьетнам (17,68 млн тонн, рост на 14,8%), Тайвань (КНР, 15,67 млн тонн, "минус" 7,3%), Украина (15,33 млн тонн, "минус" 6,5%), Италия (14,55 млн тонн, падение на 17,2%) и Мексика (12,22 млн тонн, снижение на 13,6%).

В целом за девять месяцев 2020 года 64 страны произвели 1 млрд 347,44 млн тонн стали, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, по данным Worldsteel, Украина по итогам работы металлургических предприятий в августе 2020 года сократила производство стали на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,83 млн тонн, сохранив 12 место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции.

По данным Worldsteel, Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13 место среди крупнейших производителей, тогда как в 2018 году в стране было произведено 21,1 млн тонн стали (также 13 место).