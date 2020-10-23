Белорусская фирма заново отремонтирует новую дорогу из-за перегруженных фур, – "Укравтодор"

Подрядчик ПАО "Дорожно-строительный трест №4" вынужден был ликвидировать колейность на только что отремонтированной дороге, возникшую из-за несоблюдения грузовыми автомобилями требований к максимальной нагрузке.

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", речь идет о ремонте участка автодороги Т-10-01 Ворзель - Забучье - /М-06/ протяженностью 12,4 км.

"В июле проезжая часть была отремонтирована, но из-за перегруженных фур на новом покрытии начала образовываться колейность, преимущественно на спусках и поворотах. Такая ситуация сложилась вследствие движения грузовиков, которые начали объезжать стационарные комплексы ГВК и WIM, которые установлены и заработали на дорогах М-06 и М-07", – пояснили в "Укравтодоре".

Согласно сообщению, в местах образования колейности подрядчик отремонтировал проезжую часть, после чего будет нанесена дорожная разметка, а дорога введена в эксплуатацию.

По данным дорожного Госагентства, с момента завершения основных ремонтных работ с 1 по 8 июля в сутки в среднем 50 фур с 50% и 100% перегрузками двигались по этой дороге, в том числе и днем ​​при высоких температурах. Вес фур – от 32 до 50 тонн, тогда как разрешенная нагрузка на дорогах территориального значения составляет 24 тонны (7 тонн на ось).

В связи с этим "Укравтодор" проработает вопрос установки комплекса ГВК на этой дороге.