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Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке

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Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке
Национальный банк Украины в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее он продал $1 млн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,51 млрд, продал – $3,58 млрд.

В то же время курс гривни за неделю укрепился с 28,3649 грн/$ до 28,2911 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу, 23 октября.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в период с 12 по 16 октября сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке до $1 млн, по сравнению с $8,7 млн неделей ранее. 

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Топ коментарі

  • Vitaliy Paljasniy
    💸45?
  • Иннокентий beer
    что за дичь ты несешь
  • Sopko Tom
    кончилась валюта всю зеленский спустил вместе с 95 кварталом Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке - Цензор.НЕТ 3226
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