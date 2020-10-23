"Антонов" заказал новые кресла для пилотов "Мрии" и "Русланов" за 33 миллиона

Госпредприятие "Антонов", входящее в состав концерна "Укроборонпром", 16 октября заключило соглашение с компанией Ipeco Holdings Limited (Великобритания) о закупке авиационных кресел на $1,17 млн (33,08 млн грн по текущему курсу НБУ).

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года в течение полугода после оплаты изготовят и поставят 9 комплектов кресел пилотов модели 3А254 и кресел оператора модели 3А205 для самолетов Ан-124-100, Ан-225 и КТС-124.

Подряд включает инжиниринговые работы по адаптации и сертификации, а также доставку в Киев. Качество продукции должно быть подтверждено европейским сертификатом EASA Form 1.

Кресельно оборудования для самолета Ан-225 "Мрия" будет стоить $155,34 тыс., для самолета Ан-124-100 "Руслан" – $124,42 тыс., а для тренажера КТС Ан-124-100 "Руслан" – $94,5 тыс.

Основанная в 1960 году британская Ipeco Holdings Limited (IHL) производит кресла для экипажа и пассажиров самолетов, а также электрическое оборудование для кухонь в самолетах.

В мае 2018 года "Антонов" заказал этой фирме три кресла и рельсы к креслам без доставки на $42,79 тыс. Кресло командира экипажа 3А254-0071-02-1 и кресло второго пилота 3А254-0072-02-1 тогда стоили по $14,12 тыс., а кресло бортпроводника 3А398-0007-01-1 – $11,3 тыс.