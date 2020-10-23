Украина и Китай подписали программу сотрудничества в области космоса до 2025 года

Украина и Китай подписали программу двухстороннего сотрудничества в области космоса на 2021-2025 годы, которая состоит из 69 совместных проектов на общую сумму контрактов более чем $70 млн.

Программа подписала на заседании украинско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в сфере космоса Комиссии по вопросам сотрудничества между правительствами Украины и КНР 22 октября, сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

Как отмечают в ведомстве, программа сотрудничества станет основным документом для совместной деятельности двух стран в исследовании космического пространства в среднесрочной перспективе.

Кроме того, в ходе заседания был подписан договор о создании совместной лаборатории космической науки. Стороны также договорились укреплять обмен информацией о космической деятельности двух стран.

В ГКАУ сообщили, что следующее заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере космоса запланировано на 2021 год в Китае.