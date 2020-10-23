Фонд гарантирования готов продать 113 га "Родовид Банка" по цене в 9 раз ниже начальной

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной выставил на торги в формате голландского аукциона земельный участок площадью 113,53 га в Киеве на Оболони, принадлежащий АО "Родовид Банк".

Об этом свидетельствуют данные в системе "ProZorro.Продажи".

Согласно условиям аукциона, стартовая цена лота установлена на уровне 518,01 млн грн, в ходе торгов она может снизиться до 413,5 млн грн.

Напомним, этот актив впервые был выставлен на торги в системе "ProZorro.Продажи" в августе 2018 года с начальной ценой 3,7 млрд грн. После этого объект неоднократно выставлялся на торги со сниженной ценой, но безуспешно.

Целевое назначение земельного участка – для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Указанный земельный участок находится в залоге НБУ под рефинансирование "Родовид Банка" (долг в 2014 году оценивался в 4,84 млрд грн) и изначально принадлежал фирме "Баски Плюс-2004", близкой к бизнесмену Дмитрию Фирташу.

В 2016 году бывший временный администратор "Родовид Банка" Сергей Щербина оценивал этот участок в $500 млн, а минимальную сумму, которую можно за него получить, – в 10 млрд грн.

Национальный банк Украины в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии "Родовид Банка" и его ликвидации.

"Родовид Банк" имел лицензию санационного банка. К категории неплатежеспособных был отнесен 25 февраля 2016 года.