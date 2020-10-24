"Укрзализныця" восстановит движение поездов с закрытых станций

АО "Укрзализныця" с 26 октября восстановит движение поездов из большинства закрытых станций.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 26 октября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко, Сумы.

"Путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, ведь компания строго придерживается противоэпидемических мероприятий", - сообщает "Укрзализныця".