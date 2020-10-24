Coca-Cola прекратит выпуск около 200 напитков

Coca-Cola прекратит выпуск около 200 наименований напитков, говорится в отчете компании за третий квартал 2020 г.

Точное число напитков, выпуск которых будет прекращен, не называется, пишут Ведомости.

"Компания планирует представить портфель из примерно 200 основных брендов, что примерно на 50% меньше текущего количества, и постепенно откажется от некоторых продуктов, таких как ZICO и TaB", — говорится в сообщении.

Кроме названных брендов Coca-Cola также откажется от напитка Odwalla, о чем компания предупредила еще летом. Тогда же гендиректор корпорации Джеймс Куинси пояснял, что почти половина брендов приносит Coca-Cola не более 2% дохода.

В то же время, закрывая одни бренды, компания намеревается запустить новые: например, Topo Chico Hard Seltzer для Латинской Америки, производство которого начнется в США в первой половине 2021 года.

В целом чистая выручка Coca-Cola за квартал по сентябрь снизилась на 9% — до $8,7 млрд из-за сокращения потребления алкогольных напитков вне дома в связи с ограничениями, наложенными на общепит из-за пандемии. Кроме того, компания признала, что потеряла часть доли рынка безалкогольных напитков.