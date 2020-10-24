В Украине за сутки обнаружили более 7 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 24 октября обнаружено 7 014 новых случаев заражения коронавирусом, 125 летальных случая от этой болезни и 2 177 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 337 410, общее количество смертей от коронавируса – 6 289, случаев выздоровления – 139 755.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Киеве – 33 695, Харьковской области – 32 122, Львовской области – 26 868, Одесской области – 21 491, Черновицкой области – 19 116.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабмин на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года, ужесточив условия отнесения населенных пунктов к "красной зоне".

В частности, теперь для определения "красной" зоны карантинных ограничений применяется уровень заболеваемости, превышающий 320 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Ранее этот показатель определялся как в 5 раз превышение среднего показателя по территории страны. То есть, если сейчас средний показатель заболеваемости по Украине по состоянию на 13 октября составлял 174,4 на 100 тыс. населения, соответственно, порог для введения "красной" зоны – 862 случая.