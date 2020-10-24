"Райффайзен банк Аваль" уменьшил прибыль на 11%
Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 01.10.2020 - 16,61% (требование НБУ - не менее 10%), сообщает Finbalance.
11.09.2020 акционеры Райффайзен Банка Аваль приняли решение о выплате дивидендов за 2019 на 4,27 млрд грн (в период 26.10.2020 - 26.11.2020).
Нацбанк Украины в начале апреля рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов акционерам минимум до октября 2020 года с целью усиления финустойчивости банков и поддержания экономики в период "коронавирусного кризиса".
"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.
Согласно данным НБУ, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов "Райффайзен Банк Аваль" занимал 5-е место (104,172 млрд грн) среди 75 действовавших банков.