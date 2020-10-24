Евросоюз отказался запрещать название "вегетарианская колбаса"

Европейский парламент отклонил законопроект, предусматривающий запрет на продажу мясных заменителей с пометкой "вегетарианская колбаса" и другие.

Во время голосования в пятницу, 23 октября, большинство законодателей ЕС не поддержали внесенный проект акта, подготовленный комиссией по вопросам сельского хозяйства, пишет DW.

Документ был инициирован и вынесен на обсуждение евродепутатов под давлением аграрных союзов.

Согласно отклоненной предложением, "сроки и названия, связанные с мясом (...) должны быть закреплены исключительно за теми частями животных, которые пригодны для употребления человеком". Образец приводились такие термины, как стейк, колбаса, шницель, гамбургер.

Отказ Европарламента поддержать предложенные ограничения одобрительно оценила Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC), назвав это решение "хорошей новостью".

Впрочем, по растительным заменителям молочных продуктов ограничения в маркировке во время сбыта и продажи сохранятся и в дальнейшем. То есть в ЕС на полках магазинов не будет товаров с пометкой "соевое молоко" или "растительный сыр". Исключение составляют лишь такие давно устоявшиеся термины, как "арахисовое масло" или "кокосовое молоко".

Защитники прав потребителей раскритиковали ограничения по маркировке на молочных продуктах как "ненужное". Это не имеет ничего общего с защитой прав потребителей, говорят они.

В течение последних лет в ЕС наблюдается существенный рост рынка продуктов-заменителей растительного происхождения, призванных заменить мясную и молочную продукцию. По имеющимся оценкам, за последние пять лет объемы продаж растительных заменителей мяса в Европе выросли почти вдвое.