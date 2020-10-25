Windrose закрыла маршрут Запорожье-Киев

"Роза Ветров" (Windrose) в конце октября закрыла внутренний маршрут Запорожье-Киев.

Как сообщили в колл-центре авиакомпании, это произошло по коммерческим причинам.

Там не смогли уточнить, планирует ли в будущем авиакомпания вернуться на эту линию, сообщает avianews.com.

Пассажиры, которые успели купить билеты на отмененные рейсы, могут бесплатно перебронировать вылеты на альтернативные маршруты, например, из Днепра в Киев.

До недавнего времени линию Запорожье-Киев обслуживали сразу три авиакомпании. Помимо "Розы Ветров", полеты в аэропорт "Борисполь" выполнял SkyUp. Также на линии представлена "Мотор Сич" с рейсами в другой киевский аэропорт - "Киев".

До отмены рейсов в Запорожье внутренняя маршрутная сеть "Розы Ветров" включала восемь направлений из Киева. На данный момент авиакомпания оставила в зимнем расписании внутренние рейсы из аэропорта "Борисполь" во Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Николаев, Херсон, Днепр и Харьков.

Также "Роза Ветров" намерена в ближайшие недели расширить свое присутствие на Балканах. Авиакомпания анонсировала запуск рейсов с начала декабря из Киева в Подгорицу, Белград и Скопье.