В Украине за сутки обнаружено более 5400 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 26 октября обнаружено 5 426 новых случаев коронавируса, 73 летальных исхода от этой болезни и 1 029 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 348 924, из них летальных случаев – 6 464, случаев выздоровления – 142 537.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 34 362 (за сутки 308), Харьковской области – 33 250 (за сутки 478), Львовской области – 27 608 (за сутки 335), Одесской области – 22 179 (за сутки 348), Черновицкой области – 19 728 (за сутки 323).

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 24 октября обнаружено 7 014 новых случаев заражения коронавирусом, 125 летальных случая от этой болезни и 2 177 случаев выздоровления.

Кабмин на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года, ужесточив условия отнесения населенных пунктов к "красной зоне".

В частности, теперь для определения "красной" зоны карантинных ограничений применяется уровень заболеваемости, превышающий 320 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Ранее этот показатель определялся как в 5 раз превышение среднего показателя по территории страны. То есть, если сейчас средний показатель заболеваемости по Украине по состоянию на 13 октября составлял 174,4 на 100 тыс. населения, соответственно, порог для введения "красной" зоны – 862 случая.