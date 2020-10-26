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Российский "Сбербанк" подал иск против "Укроборонпрома" на 500 миллионов

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Российский "Сбербанк" подал иск против "Укроборонпрома" на 500 миллионов
Хозсуд Киева открыл производство по иску российского "Сбербанка" к Государственной акционерной холдинговой компании "Артем" о взыскании задолженности в размере $10,2 млн и 203,8 млн грн.

Согласно судебным материалам, "дочка" российского госбанка свои исковые требования обосновывает "ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору об открытии кредитной линии № 01-В/14/62/КЛ-КБ от 20.01.2014 года, в результате чего у ответчика образовалась задолженность перед истцом по указанному сделкой", пишет Finbalance.

Учредителем ГАХК "Артем" является госконцерн "Укроборонпром".

ГАХК "Артем" является лидером в области производства авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

Джерело:  Finbalance

Топ коментарі

  • Oleh Bondarenko
    Российский "Сбербанк" - підлягає знищенню на теренах України.
  • Адам Адамов 3927962e
    Было бы неплохо в рамках разбирательства найти нарушения Сбербанком украинского законодательства и прикрыть уже эту лавочку навсегда.
  • Олег Войтенко
    Ага, пусть кацапы сначала вернут долги (есть вынесенные судами решения по этому поводу) за украденное и уничтоженное в Крыму и на Донбассе, а потом поговорим о долгах перед их банками.
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