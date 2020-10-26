"Укртранснафта" введет в эксплуатацию построенный 10 лет назад участок нефтепровода "Дружба"

АО "Укртранснафта" введет в эксплуатацию участок выноса нефтепровода "Броды-Госграница" (МН "Дружба"), построенный более 10 лет.

Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял на заседании 21 октября, сообщает пресс-служба "Укртранснафты".

Постановление правительства позволяет принять в эксплуатацию обходную трассу нефтепровода, которую предприятие построило для минимизациӥ рисков загрязнения одного из крупнейших водозаборов Львовщины и Западного региона Украины.

"Нефтепровод "Броды-Госграница" на этом участке проходит вдоль русла реки Стрый, приближаясь на отдельных участках на расстояние до 50 м от русла и частично проходит в рамках второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных подземных вод. Стрыйский водозабор обеспечивает питьевой водой более 500 тыс. водопользователей во Львове, Трускавец, Моршин, Стрые и Дрогобыче", - сообщает компания.

В случае повреждения нефтепровода на этом участке существует риск выхода нефти и загрязнения реки с попаданием нефти в сооружения водозабора. По этим причинам Укртранснафта в 2006 году решила вынести обе нити нефтепровода "Броды - Госграница" на участке км 157 - км 165 из второго пояса санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных вод и построить новый участок нефтепровода.

В конце 2008 года строительство остановилось из-за изменений земельного законодательства, хотя на время приостановки строительства строительно-монтажные работы были практически завершены.

Ввод в эксплуатацию задержалось на 10 лет из-за сложностей оформления права собственности или пользования земельными участками, на которых построена новая участок нефтепровода.