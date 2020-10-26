Шмыгаль не видит возможности для введения тотального карантина в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве не хотят и не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространения Covid-19.

"Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон", - сказал Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

Премьер призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические правила и отметил, что на данный момент количества коек в Украине достаточно.

"Конечно, в тех областях - а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом - мы готовим развертывание мобильных госпиталей", - добавил Шмыгаль.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 26 октября обнаружено 5 426 новых случаев коронавируса, 73 летальных исхода от этой болезни и 1 029 случаев выздоровления.

Кабмин на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года, ужесточив условия отнесения населенных пунктов к "красной зоне".

В частности, теперь для определения "красной" зоны карантинных ограничений применяется уровень заболеваемости, превышающий 320 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Ранее этот показатель определялся как в 5 раз превышение среднего показателя по территории страны. То есть, если сейчас средний показатель заболеваемости по Украине по состоянию на 13 октября составлял 174,4 на 100 тыс. населения, соответственно, порог для введения "красной" зоны – 862 случая.